«Предлагаю бороться за закрытие алкогольных магазинов»: рэпер Баста вступился за Моргенштерна

Алишер Моргенштерн — рэпер, которого за его творчество критикуют больше и чаще других. Доходит и до того, что известные личности требуют запретить его выступления. А на днях боец ММА Александр Шлеменко назвал тех, кто слушает треки Алишера, дебилами.

В конфликт музыканта и бойца вмешался рэпер Баста (Василий Вакуленко). Он заявил, что спортсменам стоит направить свою энергию в другое русло.

«Я предлагаю Шлеменко побороться за закрытие всех алкогольных магазинов в его городе, — сказал Баста. — Борется? Еще пусть борется. Пусть потратит время на это. Пикеты, разъяснительная работа. Зачем тратить время на Моргенштерна?»

Баста уверен, что за счет популярного исполнителя пытаются хайпиться все, кому не лень. Но если запретить Моргенштерна, то эту нишу займет кто-нибудь другой.

«Конечно, собрать хайп на этом вопросе, назвать Моргенштерна аморалом, подлецом — очень удобно. Но для того, чтобы люди перестали слушать Моргенштерна, не надо убирать Моргенштерна. Нужно строить музыкальные школы и открывать консерватории, чтобы на Моргенштерна просто никто не ходил», — озвучил свою позицию рэпер Баста в комментарии YouTube-блогу «События в мире бокса и ММА».

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