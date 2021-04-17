Суд познакомится с творчеством: на Моргенштерна завели дело за пропаганду запрещенных веществ

В рамках расследования надо будет провести ряд экспертиз, в том числе лингвистическую.

Моргенштерн, которого зовут Алишер Тагирович, давно на слуху не только у молодежи. С ним успели познакомится многие звезды шоу-бизнеса, включая Александра Васильева и Ларису Гузееву. Однако никто не ожидал, что рэпер и блогер окажется тем, на кого будет заведено дело в суде. Артиста обвинили в пропаганде запрещенных веществ. А инициатором выступил экс-депутат Госдумы и лидер движения «Антидилер» Дмитрий Носов.

Защищать 23-летнего Моргенштерна взялся звездный адвокат Сергей Жорин. Он сообщил, что речь идет о клипах «Family» и «Розовое вино-2», в которых якобы есть пропаганда наркотических веществ. При этом юрист отметил, что нужно будет провести ряд экспертиз, в том числе и лингвистическую, а суд ознакомится с творчеством Алишера очень плотно.

«Он направил свое творчество на семилетних детей: его песни звучат в детсадах и начальных школах. Как по мне, так это подрыв национальной безопасности, и так называемым „творчеством“ Моргенштерна должно заниматься ФСБ», — заявил Носов.

Он не стал исключать, что Моргенштерн лишь часть чьего-то проекта, который кто-то спонсирует, поэтому певец так часто хвастается пачками денег и дорогими машинами. Пока рэперу грозит лишь штраф до миллиона рублей, так как на него заведено административное дело. Но Дмитрий хочет, чтобы его переквалифицировали в уголовное.

«Мы написали обращение к президенту, письмо в Генпрокуратуру — сейчас по ним идет работа», — пояснил экс-депутат. «Надеюсь, что Алишерка скоро будет демонстрировать свои таланты на нарах», — добавил он, пишет издание «Комсомольская правда».

Напомним, что Моргенштерн недавно с размахом отметил день рождения своей возлюбленной Дилары. Он подарил ей иномарку и чемодан денег. Сам рэпер выпустил новый трек с DJ Smash.

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