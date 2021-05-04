«Все что угодно готова рассказать за деньги»: звездный продюсер не верит откровениям Елены Прокловой

Елена Проклова своими откровениями в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» спровоцировала скандал, который не утихает уже вторую неделю. Звезда рассказала, как ее, пятнадцатилетнюю девочку, растлевал известный артист. Исповедь Прокловой бросила тень на покойного Олега Табакова, за что актрису осудили в театральной тусовке.

Звездный продюсер Евгений Морозов полагает, что Елена Проклова не может заработать на достойную жизнь ролями в театре и кино и пытается делать это с помощью хайпа.

«Прокловой кто-то в начале нулевых объяснил, что на хайпе можно зарабатывать, — высказался Евгений Морозов. — Ирина Алферова или, к примеру, Наташа Варлей ни за какие деньги не расскажут, что с ними происходило в закулисье, хотя этим красивым женщинам, поверьте, есть, что вспомнить. А Лена Проклова все что угодно готова рассказать за деньги».

Евгений Морозов считает, что актриса оговорила Олега Табакова, хотя в своих телевизионных откровениях Проклова никаких имен не называла. Продюсер считает, что Олег Павлович был честным и порядочным человеком, который ни за что бы не посмел вывезти юную девушку в лес и приставать к ней.

«В наши времена две актрисы переформатировались из кинодив в профессиональных сплетниц, — сказал Евгений Морозов в беседе с «Комсомольской правдой». — Это Проклова и Гузеева. Они за деньги расскажут журналистам любую басню. Я в бред Прокловой не верю. У Табакова на курсе училась красавица Вера Сотникова, вот в их роман еще могу поверить… Но Сотникова ведет себя порядочно, не придумывает небылицы. А Елена Проклова, на мой взгляд, попросту оговорила покойного, и это ужасно…»

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