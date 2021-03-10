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«Была его большой поклонницей»: Анфиса Чехова предстала на фото с постаревшим Юрой Шатуновым

Актриса призналась, что мечтала увидеться со своим кумиром с самого детства.

«Была его большой поклонницей»: Анфиса Чехова предстала на фото с постаревшим Юрой Шатуновым
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Звезда театра и кино Анфиса Чехова призналась, что в раннем детстве заслушивалась песнями Юры Шатунова и группы «Ласковый май».

Тогда она и представить себе не могла, что будет представлена исполнителю хита «Белые розы» и даже сделает совместное селфи с ним. Вокалист, кстати, не любит этот жанр фото, но для красавицы Анфисы сделал исключение.

«А я ведь была его большой поклонницей и песни группы «Ласковый май» заслушивала до дыр», — призналась актриса.

Селфи с 47-летним Шатуновым она поделилась в Instagram, давая понять, что невероятно горда тем, что оно теперь у нее есть. Их совместное фото она назвала историческим.
Анфиса Чехова встретилась с кумиром своего детства в студии шоу Андрея Малахова. Экс-солист группы «Ласковый май» произвел на актрису очень приятное впечатление.

Анфиса Чехова похвасталась селфи с Юрием Шатуновым
Анфиса Чехова похвасталась селфи с Юрием Шатуновым. Фото: instagram.com/achekhova/

«Юра оказался очень искренним и глубоким человеком! — поделилась Анфиса Чехова. — Просто невероятно, какой огромный путь он прошел — из простого мальчишки из детдома вырос в мегазвезду, при этом оставшись приятным, скромным, очень адекватным и совсем не эгоцентричным человеком!»

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