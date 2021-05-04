Секси-дива: Дарья Пынзарь в черном платье с рюшами эффектно оголила роскошную грудь

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь несколько месяцев упорно готовилась к лету и усердно худела. Удивительным образом сброшенные килограммы никак не отразились на размере груди Дарьи. Бюст блондинки по-прежнему объемен, шикарен и подлежит выставлению на всеобщее обозрение.

Дарья Пынзарь прекрасно осведомлена о своих сильных местах, поэтому и наряды для снимков в Instagram выбирает соответствующие. На этот раз экс-участница «Дома-2» нарядилась в черное маленькое платье с юбкой, отделанной рюшами, и завязками на шее. Ленты настолько тонкие, что едва прикрывают грудь Дарьи, выставляя напоказ их большую часть. Не видны только самые эротичные и манящие точки на ней.

Блондинка, правда, в кадре периодически прикрывает два своих высших образования большой соломенной шляпкой.

«Главное, себя никогда не накручивать, а я это всегда делаю. Прям также, как эту шляпу, а потом, когда выясняется, что зря, уже поздно. Эмоции закреплены и зафиксированы… Дурацкое качество», — сообщила о себе под горячим кадром Дарья Пынзарь.

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