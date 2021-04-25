Нет лоска: Дарья Пынзарь засветилась в жилете из прошлого сезона с антитрендовым ремнем Gucci

35-летняя Дарья Пынзарь прогулялась в саду в длинном платье по фигуре с принтом «зебра», поверх которого надела жилет оттенка слоновой кости. Талию экс-участница проекта «Дом-2» подчеркнула ремнем с металлической пряжкой Gucci.

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Стайл блондинки специально для Teleprogramma.pro прокомментировала имидж-стилист Диана Руссо.

«Дарья очень приятная и позитивная девушка, смотреть ее фото в Instagram — одно удовольствие. И порой даже не обращаешь внимание на устаревшие фасоны и не подходящие по стилю образы ведущей, насколько уверенно и с улыбкой она их несет.

На фоне других образов Дарьи данный лук выглядит более или менее удачно. Но со стилистической точки зрения не все так гладко. Когда-то популярный ремень Gucci все фэшн-дивы уже давно убрали на дальнюю полку шкафа, а стилисты возвели в рейтинг антитрендов (уж больно часто он появлялся в свое время и уже порядком успел надоесть).

Модель жилета — также не самая актуальная, и конкретно в данном случае куда лучше смотрелся бы жилет более удлиненного и свободного кроя. Маленькие и обтягивающие вещи лучше оставить более молодым девушкам, а в данном возрастном диапазоне они просто не придают статуса и лоска.

К платью нет вопросов. Анималистичный принт по-прежнему актуален, а модель платья-комбинации добавляет ему универсальности. В нем можно отправится и на прогулку, и в ресторан, и на мероприятие», — рассказала Диана.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо – имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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