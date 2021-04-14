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Модный принт и ковбойская шляпа: Каменских позировала в летящем шифоновом платье

Артистка отдала предпочтение цветочному принту.

Модный принт и ковбойская шляпа: Каменских позировала в летящем шифоновом платье
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

С наступлением теплых весенних деньков цветочный принт стал одним из самых популярных. Тренд поддержали многие селебрити, в их числе и Настя Каменских. В своем Instagram артистка разместила фото, на которых позировала в шифоном летящем платье с цветочным принтом. Образ она дополнила ковбойской шляпой и ботинками на грубой подошве, которые не выходят из моды на протяжении вот уже нескольких сезонов. Фанаты оценили новый аутфит Насти.

«Очень круто! Классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на Настя Каменских отдыхает в Мексике. Даже в отпуске поп-дива не перестает радовать поклонников свежими фотоснимками. Стоит отметить, что коронавирус не помешал артистке отправиться в отпуск.

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