Модный принт и ковбойская шляпа: Каменских позировала в летящем шифоновом платье

С наступлением теплых весенних деньков цветочный принт стал одним из самых популярных. Тренд поддержали многие селебрити, в их числе и Настя Каменских. В своем Instagram артистка разместила фото, на которых позировала в шифоном летящем платье с цветочным принтом. Образ она дополнила ковбойской шляпой и ботинками на грубой подошве, которые не выходят из моды на протяжении вот уже нескольких сезонов. Фанаты оценили новый аутфит Насти.

«Очень круто! Классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на Настя Каменских отдыхает в Мексике. Даже в отпуске поп-дива не перестает радовать поклонников свежими фотоснимками. Стоит отметить, что коронавирус не помешал артистке отправиться в отпуск.

Смотрите также: