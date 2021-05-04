«Кайфую и бездельничаю»: Волочкова без лифчика голышом поплавала в Индийском океане

Анастасия Волочкова не перестает удивлять и эпатировать публику. На этот раз, с шиком отдыхая на Мальдивах, экс-солистка Большого театра голышом поплавала в Индийском океане, сняв с себя все белье. При этом балерина умело прикрыла обнаженную пышную грудь так, чтобы в кадр «случайно» не попали «острые вершинки» соблазнительного бюста. Не поспоришь, экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова есть, чем похвастаться.

В студии программы Леры Кудрявцевой балерина опровергла слухи о том, что она делала пластику груди. Как выяснилось, пышные формы артистки вполне естественные, как говорится, все свое. Никакого силикона и пластических вмешательств. Также Анастасия призналась, что и с интимной жизнью у нее все в полном порядке. Как любая другая женщина, балерина мечтает о личном счастье и верном спутнике жизни. Волочкова уточнила, что на ее веку ей попадались и миллионеры, и альфонсы, которые хотели поживиться за ее счет.

«Отдыхаю, набираюсь сил, кайфую, радуюсь, бездельничаю, наслаждаюсь и готовлюсь к следующему спектаклю в Москве 27 мая в театре фонтанов „Аквамарин“. Билеты в продаже с завтрашнего дня. Неугомонный я человек! Но это же я. Всего пять дней назад я оттанцевала и снялась уже во многих проектах. Но, просто творчество — моя стихия, как и этот мальдивский Индийский океан! Радости и любви!» — отметила балерина.

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