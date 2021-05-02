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Бойфренд пришел в сланцах: Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах

Балерина пообещала в скором времени показать лицо своего парня.

Бойфренд пришел в сланцах: Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова помирилась со своим бойфрендом Олегом, с которым разорвала отношения три месяца назад. И отправилась с ним отдыхать на Мальдивы.

С райских островов звезда пообещала своим подписчикам в скором времени все-таки показать лицо своего возлюбленного. Напомним, ранее балерина демонстрировала в Сети только части его тела, либо делала кадры со спины.

Очередным фото с Олегом в Instagram Анастасия решила похвастаться теплыми отношениями с мужчиной.

«Наш романтический ужин», — подписала она кадр.

Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах
Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art/

И опять мужчина оказался запечатлен лишь частично. Однако и этого кадра оказалось достаточно, чтобы понять — бойфренд звезды относится к дресс-коду за столом примерно так же, как большинство российских мужчин. Рядом с нарядной балериной он предстал в шортах и резиновых сланцах.

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