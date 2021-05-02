Бойфренд пришел в сланцах: Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах

Анастасия Волочкова помирилась со своим бойфрендом Олегом, с которым разорвала отношения три месяца назад. И отправилась с ним отдыхать на Мальдивы.
С райских островов звезда пообещала своим подписчикам в скором времени все-таки показать лицо своего возлюбленного. Напомним, ранее балерина демонстрировала в Сети только части его тела, либо делала кадры со спины.
Очередным фото с Олегом в Instagram Анастасия решила похвастаться теплыми отношениями с мужчиной.
«Наш романтический ужин», — подписала она кадр.
И опять мужчина оказался запечатлен лишь частично. Однако и этого кадра оказалось достаточно, чтобы понять — бойфренд звезды относится к дресс-коду за столом примерно так же, как большинство российских мужчин. Рядом с нарядной балериной он предстал в шортах и резиновых сланцах.