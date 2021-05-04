Дива в перьях: Нетребко дополнила балахон «колор блок» с канвой из боа чепчиком в тон

Звезда мировой оперы Анна Нетребко после весенних русских каникул возобновила концертную деятельность. В настоящее время она радует итальянских поклонников, выходя на сцену «Ла Скала».

Помимо спектаклей и концертов, Нетребко участвует в съемках и фотосессиях. Она показала у себя в микроблоге несколько ярких образов, в которые перевоплотилась ради искусства. Один из них — ослепляющий серебром, а второй — оригинальный колор блок: исполненный в розово-персиковых тонах балахон был декорирован каймой из боа.

«Ну как вам такой лук?» — поинтересовалась у фолловеров звезда.

Голову дивы украсил двухцветный чепчик, составляющий комплект с балахоном. Нетребко показала образ во весь рост, причем, как в статике, так и во время съемок. Под потоком ветродуев ее балахон эффектно развевался в кадре, создавая дополнительную динамику.

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