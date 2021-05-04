Блестящая дива: Нетребко в макияже из серебристых блесток и платье на одно плечо появилась в «Ла Скала»

Звезда мировой оперы Анна Нетребко вернулась в Милан, где проводит гастроли на сцене театра Ла Скала. Здесь накануне у певицы прошли съемки, для которых ей пришлось перевоплотиться в блистательную диву.

Певица предстала в свете софитов в серебристом асимметричном платье в пол, декорированном модной бахромой. Прической для знаменитости стала длинная черная коса, спадающая с плеча.

Макияж тоже оказался довольно оригинальным — верхняя половина лица была усыпала сияющими серебром мелкими блестками, как и открытая рука. Анна сняла себя на видео, показав свой образ во всей красе.

Кроме того, ее туфли тоже были усыпаны ослепительными серебристыми блестками. И это стало поводом для шутки. «Почти такие же, как моя морда, блестящие», — посмеялась Нетребко.

Оперная дива часто примеряет яркие образы и наряды. В повседневности она также не ограничивает себя в оригинальных аутфитах. И каждый ее новый выход привлекает огромное внимание со стороны публики.

Смотрите также