Советовала Хромченко: Варнава появилась на вечеринке в актуальном платье-халате «а-ля медсестра»

Блогер и ведущая Ида Галич с размахом отметила свое 31-летие, собрав в одном из заведений Москвы многочисленных звезд. В числе гостей вечеринки, к примеру, отметились певица Клава Кока, артист шоу «Однажды в России» Денис Дорохов, режиссер Александр Молочников, музыкант Дмитрий Монатик.

Ведущей мероприятия выступила Екатерина Варнава, которая также периодически присоединялась к общему веселью и развлекалась вместе со всеми на танцополе, а также угощалась блюдами за праздничным столом.

36-летняя экс-звезда шоу Comedy Woman пришла на вечеринку в белом платье-халате «а-ля медсестра». Ранее Эвелина Хромченко рекомендовала присмотреться к образам, которые ассоциируются с профессией медработников, поскольку они очень актуальны. Этот тренд стал популярным из-за пандемии и возросшего интереса дизайнеров одежды к лукам людей, которые спасают жизни людей от коронавируса.

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