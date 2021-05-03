«Все раскуплено»: Стриженова пожаловалась на загруженность отелей на юге России

На днях Екатерина и Александр Стриженовы побывали на премии Best Style Awards, где были признаны «Телепарой года». Помимо статуэтки, организаторы им вручили путевку в Турцию. Но ввиду понятных причин этот вояж супруги пока вынуждены перенести. В своем Instagram телеведущая пожаловалась на то, что все отели на российских курортах загружены.

«А пока пытаемся найти место в гостинице в Крыму, но все раскуплено… Ощущение, что все рванули туда!», — написала Стриженова.

Напомним, что телеведущая и продюсер женаты более 30 лет. Они воспитали двух дочек – Анастасию и Александру. Старшая наследница уже успела подарить родителям внука Петю.

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