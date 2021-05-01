«Нас родители научили трудиться»: Стриженова показала спортивную тренировку трехлетнего внука

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова отметила 1 Мая в Instagram видеороликом с тренировкой своего внука Петра, которому в апреле исполнилось три года. На видео тренер учит мальчика ходить на руках, карабкаться на брусьях и висеть на кольцах. Паренек старается изо всех сил и не выказывает страха, учась преодолевать трудности. А пока он становится крепким и выносливым, звездная бабушка беспокоится о судьбе подрастающего поколения.

«Нас родители научили трудиться, мы хотим не только получать зарплату, но и приносить пользу людям, менять жизнь к лучшему… Что будет с будущим поколением, которому даже не надо выходить из дома, чтобы «добыть хлеба» (тебе его принесут домой с помощью одного клика)?! Будут ли они поздравлять друг друга с 1 Мая и кричать «Ура!» при виде салюта?!» — рассуждает Стриженова.

53-летняя артистка поздравила тех, кто любит свою работу и не завидует тем, кто живет богаче.

Смотрите также: