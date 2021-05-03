«Сокровенное желание»: Седокова в красном бикини блеснула внушительными бедрами

Несколько дней назад Анна Седокова и Янис Тимма улетели в США. Супруги решили отдохнуть в Лос-Анджелесе. В своем Instagram артистка делится подробностями отпусками с фанатами, публикую фото, порой и откровенные. Так, на одном из последних 38-летняя артистка запечатлелась в красном бикини, блеснув внушительными бедрами.

«Какое твое самое сокровенное желание?», — подписала фото Седокова. «Ты», — ответил в комментариях Тимма.

Напомним, профессиональный баскетболист стал третьим мужем Анны. До свадьбы, которая состоялась прошлой осенью, они встречались на протяжении года. Эксклюзивными кадрами с бракосочетания Седокова поделилась в своем клипе «Привязана к тебе», который вышел чуть позже.

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