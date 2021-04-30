«Зачем так трусы натягивать?»: Анна Седокова повергла поклонников в шок откровенным снимком в мини-бикини

Исполнительница Анна Седокова опубликовала на своей страничке смелое фото в купальнике с ярким принтом. Примечательно, что пляжный наряд подчеркнул эффектные «гром»-бедра знаменитости.

Певица запечатлелась рядом с оголенным торсом своего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Анна игриво повернулась и начала позировать на камеру. Артистка похвасталась пышными формами в купальнике с принтом-губками.

«Угадаешь, что мы смотрим?», — оставила Седокова загадочное послание своим поклонникам.

Фанаты были поражены дерзким кадром от Анны. Однако не все оценили смелый пост Седоковой:

«А зачем так трусы натягивать? Это же не порно сайт», «Кажется, еще выше надо было задрать», «Как всегда, больше хвастаться нечем, и молодые девочки думают, что именно этим и нужно хвалиться».

К слову, не только певица похвасталась новым аутфитом для пляжа. Недавно сестра телеведущей Ольги Бузовой — Анна Бузова — показала четыре варианта для летних жарких снимков. Знаменитость, в отличие от Седоковой, отдала предпочтение сплошным купальникам.

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