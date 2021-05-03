«Нашла балетный станок»: Волочкова сделала шпагат на пальме

Анастасия Волочкова со своим возлюбленным по имени Олег вновь улетела отдыхать на Мальдивы. Балерина по-прежнему скрывает его лицо на всех фотографиях, которые публикует в своем Instagram. Отдых отдыхом, а о своем любимом деле блондинка не забывает. На этот раз она показала фанатам, как вышла из ситуации, заменив станок пальмой.

«Нашла балетный станок и здесь на Мальдивах. Пусть он остается вертикальным и в виде пальмы, поскольку вытаскивать репетиционную одежду из чемодана по-прежнему не хочется!», — написала Волочкова.

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Напомним, ранее 45-летняя балерина рассказывала, что с Олегом она познакомилась прошлым летом в нотариальной конторе. С тех пор пара несколько раз ссорилась, но снова возобновляла отношения. Известно, что у 38-летнего мужчины есть дочь от первого брака.

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