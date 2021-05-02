«Каждый день – праздник»: Волочкова в объятиях возлюбленного поздравила с Пасхой

Мальдивы – одно из излюбленных мест отдыха Анастасии Волочковой. На острова балерина возвращается регулярно вот уже на протяжении многих лет. Предыдущий ее визит на курорт был зимой и вот, на майские праздники, звезда решила вновь отдохнуть там в компании своего возлюбленного по имени Олег. В своем Instagram Анастасия опубликовала фото, на котором позировала в бикини и в объятиях мужчины с голым торсом. Правда, лица Олега, как всегда, не было видно.

«Поздравляем с этими светлыми праздничными днями! Радости вам, счастья, любви и истинных благ! В таком раю, в который мы вновь вернулись, каждый день – праздник», — написала Волочкова.

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Напомним, недавно балерина призналась, что с мужчиной она познакомилась прошлым летом в нотариальной конторе. Он был женат и воспитывает восьмилетнюю дочь.

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