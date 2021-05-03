«Да, я люблю чудить»: Регина Тодоренко оправдалась за свои странные образы на шоу «Маска»

Телеведущая является членом жюри проекта канала НТВ и на съемках появлялась в нарядах, посыл которых был понятен не всем.

Накануне, 2 мая, завершился второй сезон самого охраняемого и рейтингового шоу канала НТВ – «Маска». В эфир вышел финальный, двенадцатый по счету, выпуск проекта.

На протяжении всего сезона Регина Тодоренко, являющаяся одним из членов жюри шоу, удивляла телезрителей своими образами. Телеведущая перевоплощалась то в Сальвадора Дали, то во Фриду Кало, за что ее подвергали критике в Сети.

Тодоренко решила объяснить, почему она так поступала.

«Да, я люблю чудить, люблю перевоплощаться, люблю менять форму и играть образами», — призналась звезда.

Регина Тодоренко добавила, что ее повеселили комментарии некоторых пользователей, в силу своей необразованности не понимающих, чьи образы она на себя примеряла.

«И поверьте, каждому из этих горе-комментаторов хотелось ответить, что «вульгарщина» — это Эмми Уайнтхаус, а «село» — невероятная художница Фрида Кало, что «сумасшедшая с усами» — это аллюзия на художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, что «мозгами тронулась» — отсылка к певице Эрике Баду, а «ненормальная» — это Екатерина II», — высказалась Регина Тодоренко.

Телеведущая призвала поклонников занять саморазвитием, чтобы не выглядеть смешно, критикуя звезд со своих диванов.

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