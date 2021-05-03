«Жарко и ничего не видно»: Антон Привольнов примерил костюм Ламы из шоу «Маска»

Ведущий программы «Звезды сошлись» давно хотел узнать, что чувствуют участники самого охраняемого проекта телеканала НТВ.

Телеведущий Антон Привольнов во время шоу «Звезды сошлись» признался, что давно мечтал примерить на себя костюм какого-нибудь персонажа из шоу «Маска». Такой случай шоумену представился во время записи программы «Звезды сошлись», на которую были приглашены создатели шоу «Маска».

Во время рекламной паузы Антон Привольнов облачился в маску Ламы, в которой выступал звезда оперной сцены Юсиф Эйвазов.

«Мне не видно вообще ничего. Очень жарко. Движения не совпадают с моим телом, дышать нелегко», — поделился своими ощущениями Антон Привольнов.

Присутствовавший в студии Юсиф Эйвазов отметил, что движениям в маске надо учиться. Сам вокалист долго привыкал и приспосабливался к своему костюму Ламы.

«Первый раз песня была спокойная и вроде ничего. Дальше было сложнее. В костюме есть ремешки, если их подтянуть, двигаться будет легче», — поделился опытом Юсиф Эйвазов.

Но Антон Привольнов через несколько минут нахождения в маске Ламы, решил, что надо немедленно ее снимать.

«Мечта осуществилась, надо с ней прощаться», — сказал телеведущий.

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