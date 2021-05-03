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«Жарко и ничего не видно»: Антон Привольнов примерил костюм Ламы из шоу «Маска»

Ведущий программы «Звезды сошлись» давно хотел узнать, что чувствуют участники самого охраняемого проекта телеканала НТВ.

«Жарко и ничего не видно»: Антон Привольнов примерил костюм Ламы из шоу «Маска»
Антон Привольнов. Фото: instagram.com/anton_privolnov/

Телеведущий Антон Привольнов во время шоу «Звезды сошлись» признался, что давно мечтал примерить на себя костюм какого-нибудь персонажа из шоу «Маска». Такой случай шоумену представился во время записи программы «Звезды сошлись», на которую были приглашены создатели шоу «Маска».

Во время рекламной паузы Антон Привольнов облачился в маску Ламы, в которой выступал звезда оперной сцены Юсиф Эйвазов.

«Мне не видно вообще ничего. Очень жарко. Движения не совпадают с моим телом, дышать нелегко», — поделился своими ощущениями Антон Привольнов.

Антон Привольнов примерил костюм Ламы в студии шоу «Звезды сошлись»
Антон Привольнов примерил костюм Ламы в студии шоу «Звезды сошлись». Фото: кадр передачи

Присутствовавший в студии Юсиф Эйвазов отметил, что движениям в маске надо учиться. Сам вокалист долго привыкал и приспосабливался к своему костюму Ламы.

«Первый раз песня была спокойная и вроде ничего. Дальше было сложнее. В костюме есть ремешки, если их подтянуть, двигаться будет легче», — поделился опытом Юсиф Эйвазов.

Но Антон Привольнов через несколько минут нахождения в маске Ламы, решил, что надо немедленно ее снимать.

«Мечта осуществилась, надо с ней прощаться», — сказал телеведущий.

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