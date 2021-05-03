«Нас водили за нос»: певица Валерия высказалась об интригах на шоу «Маска»

В минувшее воскресенье, 2 мая, на телеканале НТВ вышел финальный выпуск второго сезона шоу «Маска». Победителем стал участник, выступавший в костюме Крокодила – неподражаемый певец Jony, второе место занял Лама, оказавшийся Юсифом Эйвазовым, замкнула тройку лидеров Змея – Юлия Паршута.

Стоит отметить, что всех этих персонажей судьи не могли угадать практически до самого последнего момента. Член жюри шоу певица Валерия во время программы «Звезды сошлись» рассказала, что во втором сезоне шоу «Маска» интриги было больше, чем в первом. Учитывая опыт предыдущего сезона, создатели проекта поменяли свою тактику.

«Нас водили за нос, — сказала певица Валерия в программе «Звезды сошлись». — Как только у нас появлялась версия, и мы начинали ее отрабатывать, так тут же в подсказках появлялось нечто, что мы хотели слышать и за что цеплялись, соответственно, наша мысль шла в противоположном направлении от нужного.

Но потом, к концу или даже к середине, мы поняли этот трюк, что не стоит доверять полностью или отдельным словам. Интриги в этом сезоне было больше».