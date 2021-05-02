«Ты наш краш. Ты наш любимчик»: в финале шоу «Маска» первым разоблачили Зайца

Судьи проекта узнали, кто так ярко «зажигал» на протяжении всего второго сезона.

Финал второго сезона шоу «Маска» состоялся в это воскресенье на телеканале НТВ. Четыре самых ярких участника проекта дошли до него – Заяц, Змея, Лама и Крокодил. Судьям предстояло решить, кто из них первым снимет маску. Большинством голосов был выбран Заяц. По версии жюри в костюме скрывался шоумен Тимур Батрутдинов. И судьи были правы!

Когда Заяц разоблачился, перед публикой предстал смеющийся Тимур Батрутдинов.

«Тимур! Какая неожиданность! – воскликнул Филипп Киркоров. — Ты наш краш. Ты наш любимчик. Я тебя обожаю».

Тимур Батрутдинов признался, что ему было невероятно сложно, ведь рядом – сплошь мощные вокалисты, а свои данные он считает скромными, так что приходилось «выкручиваться».

«Вы стали мне так близки. Вы мне снитесь, – обратился к жюри Тимур Батрутдинов. — Каждый раз, когда ехал на съемки «Маски» думал, чем бы вас удивить, порадовать. Саша Ревва меня узнал и начал палить с четвертой программы, я так и думал, чем бы ему насолить».

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