«Пацана не скрыть»: Клава Кока в белоснежном гипюровом платье показала под юбкой массивные кроссовки

24-летняя певица и телеведущая Клава Кока уже шесть лет является подопечной лейбла Black Star. За свою музыкальную карьеру она выпустила массу песен, ставших настоящими хитами. Одно из последних достижений звезды – преодоление 20-миллионного рубежа по просмотрам на YouTube с композицией «Забери пьяную». Но останавливаться на достигнутом блондинка не собирается.

Девушка намерена удивлять поклонников и дальше. И она снова готовит нечто интересное, что показала всем чуть-чуть в stories. Девушка репетирует с оркестром, позируя в белоснежном макси-платье из гипюра. Но в какой-то момент ее озорная сущность проглядывает наружу, и Кока демонстрирует свою обувь – не утонченные лодочки, а массивные кроссовки.

«Пацана не скрыть за широкими штанами», — посмеялась звезда.

К слову, на концертах, равно как и в повседневности, Клава Кока предпочитает яркие, кричащие дико модными оттенками наряды. Например, в ее арсенале есть дерзкий виниловый костюм цвета марсала, украшенный оранжевым капюшоном.

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