Стильно и дерзко: Клава Кока предстала в виниловом костюме цвета марсала с оранжевым мехом

Телеведущая, певица и звезда TikTok Клава Кока отправилась в большое турне с концертами. Как только запреты на проведение массовых мероприятий были отменены, блондинка поспешила на встречу с поклонниками.

На этот раз звезда выступила в Ташкенте. Один из концертных нарядов, в котором певица вышла на сцену, состоял из винилового костюма в цвета марсала – укороченного жакета с оранжевым меховым капюшоном и легинсов. Кока рассказала, что весь апрель будет в разъездах.

Девушка обожает яркие аутфиты и регулярно выгуливает кислотные оттенки. Кстати, на сцене Кока появилась и в салатовом тотальном образе.

Это, кстати, очень трендовый оттенок сезона, который сейчас переживает пик популярности, рассказал ранее историк моды Александр Васильев.

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