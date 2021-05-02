«Твоя принцесса»: Бузова в акцентном бархатном мини-платье собралась на вечеринку к Киркорову

На днях поп-король отечественной сцены отпраздновал свое 54-летие. Но торжество именинник решил устроить 2 мая.

Ольга Бузова принарядилась для вечеринки по случаю дня рождения поп-короля отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. Свое 54-летие бывший муж Примадонны отпраздновал еще 30 апреля. Однако торжество с гостями и подарками артист решил отложить до 2 мая. На празднике в честь Филиппа Бедросовича отметилась и Яна Рудковская. Она показала в Instagram многоярусный торт, который для именинника испекли по специальному заказу.

«День рождения короля! Торт короля, гости короля! Очаровательные дети короля и моего друга Филиппа. Спасибо за этот вечер и праздник», — отметила жена Евгения Плющенко.

Для вечеринки Ольга Бузова облачилась в силуэтное бархатное мини-платье с серебристой юбкой. Образ теледивы дополнили массивные сережки-подвески и яркий макияж — губы певица подкрасила алой помадой, а глаза накрасила в технике смоки-айс, сделав стрелки с помощью темных теней из палетки.

«Ко дню рождению короля готова!! Филипп Киркоров. Твоя принцесса летит к тебе!! Как вам образ?!» — спросила поклонников певица.

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