Словно грациозный лебедь: Бузова в белоснежном «отутюженном костюме» предстала на террасе

Экс-ведущая проекта «Дом-2» призналась, что даже 1 мая ей приходится работать, когда вся страна отдыхает.

Ольга Бузова в своем микроблоге поделилась свежим снимком. При этом экс-ведущая проекта «Дом-2» призналась, что даже 1 мая, когда вся страна отдыхает и жарит шашлыки на дачах, ей приходится работать. Но теледива не унывает, она принарядилась по-особому случаю, показав, какой элегантный белоснежный костюм есть в ее звездно гардеробе. Стоит отметить, что гладкая отутюженная ткань смотрелась весьма и весьма дорого. На этом сошлись и поклонники светской львицы в Instagram. Да и сама Бузова не раз говорила, что экономить на себе не привыкла.

Вспоминая свою юность, теледива признавалась, что будучи студенткой, бралась за любую подработку, могла даже улицы мести, лишь бы заработать карманных денег и не зависеть в этом плане от близких. Тогда она и предположить не могла, что станет знаменитой и сможет тратить баснословные деньги на брендовую одежду, люксовую косметику и элитные украшения.

«Такой шикарный вид, а я работать!! Мир, труд, май», — отметила певица.

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