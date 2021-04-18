«Мой соведущий Влад Кадони»: Глеб Жемчугов показал собрание участников на «Поляне» нового «Дома-2»

В ближайший понедельник, 19 апреля, на телеканале «Ю» начнут показывать эфиры обновленного реалити-шоу «Дом-2», который теперь будет называться – «Дом-2. Новая любовь».

Всю эту неделю на «Поляне» идут съемки будущих программ, которые увидят телезрители. Ну а пока поклонники проекта следят за жизнью участников реалити-шоу в их микроблогах.

Преуспевает с показами видео участник «Дома-2» Глеб Жемчугов. Он уже демонстрировал первое Лобное и дискотеку на «Доме-2». На этот раз Глеб показал, как пробовал себя в роли ведущего проекта.

Видео, которое он разместил в сторис Instagram, записано в том месте «Поляны», где раньше проходили «Семейные советы» для участников проекта «Дом-2. Спаси свою любовь».

«Всем привет! Это ток-шоу «Дом-2. Новая любовь» и мой соведущий Влад Кадони», — говорит в кадре Глеб Жемчугов. «Привет, дорогие друзья! Меня зовут Влад Кадони и это мой самый страшный сон», — вступает в диалог телеведущий.

Его слова потонули в хохоте и аплодисментах участников проекта, пришедших на съемочную площадку.

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