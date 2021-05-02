«Добра, тепла и гармонии»: Кети Топурия в рубашке оверсайз и шортах-бермудах под фламинго позировала на качелях

Кети Топурия поделилась в Instagram снимком, на котором позировала в модном летнем костюме, состоящем из рубашки оверсайз и шорт-бермуд под фламинго. Изюминкой образа солистки группы «А-студио» стали имиджевые очки. Не так давно певица во второй раз стала мамой. Она родила сына Адама от мужа бизнесмена Льва Деньгова.

При этом артистка уже вернулась в форму и смогла сбросить лишний вес. Засиживаться в декретном отпуске Кети не собиралась. У нее также есть дочка Оливия от предыдущих отношений. Свою вторую беременность артистка долгое время скрывала от поклонников и прессы. О том, что она находится в интересном положении Топурия сообщила на съемках клипа на песню «Дежавю». На фото Кети позировала на качелях. Свой отпуск звезда проводит в теплых краях.

«С Праздником всех! Добра, тепла и гармонии», — отметила певица.

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