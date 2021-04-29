«Съем этого мальчика»: Топурия на редких кадрах показала, как подрос сынок от Деньгова

34-летняя певица Кети Топурия – дважды мама. Ее старшенькой Оливии от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом в этом году уже исполнится шесть лет. А младшему наследнику, отцом которого стал Лев Деньгов, идет четвертый месяц.

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Сына певица назвала Адамом. Малышу уже исполнилось три месяца, но мама его практически не показывает в своем микроблоге. Но изредка такие моменты случаются, как в этот раз. На видео, которым поделилась звезда группы «А Студио», она нежно прижимает кроху к себе:

«Я тебя сейчас съем и все. Вы знаете, что я сейчас съем этого мальчика», — произносит звезда и громко целует малыша в макушку.

Адам заметно подрос. На кого именно похож мальчик, никто пока не знает – личико сына звездная мама прячет от камер.

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