«Какая крутая прическа»: Ира Пингвинова из «Дома-2» показала подросшую дочурку

В конце марта дочери бывшей участницы «Дома-2» Ирины Пингвиновой Милане исполнится пять месяцев. Молодая мама старается беречь малышку от излишнего внимания и пока не показала ее личика поклонникам. Но судя по всему, Ира Пингвинова уж совсем скоро представит наследницу фанатам.

Если обычно Ира выбирает такие ракурсы для фото и видео, чтобы на них не попадала в кадр головка Миланы, то на этот раз она поделилась более смелым снимком. На своей страничке в Instagram Ирина Пингвинова поделилась фото, на котором ее дочка запечатлена в полный рост и прекрасно виден даже профиль малышки.

«Счастье в наших руках», — подписала молодая мама трогательный кадр.

Судя по всему, Милана – прехорошенькая девочка, и похожа она на свою красавицу-маму. Аудитория Ирины умилилась снимку и пожелала ей и малышке добра.

«Ого, какая у вас крутая прическа», «Иришка — красавица! Глаза с искринкой! Дай Бог всех благ тебе и доченьке!», «Красавицы. Малышке здоровья и счастья», «Такая сладенькая лапочка», «Маленький ангелочек», — высказываются в Сети.

Стоит напомнить, что Ира Пингвинова растит Милану одна. Она рассталась с отцом девочки Димой Чайковым незадолго до родов, и отец сейчас не проявляет желания общаться с ребенком.

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