«Озноб пробрал от ваших прелестей»: Бородина в бикини и шортиках восхитила шикарной фигурой

Ведущая проекта «Дом-2» позировала на пляже в сексапильном лифе от купальника.

Ксения Бородина вместе с дочерьми Марусей и Теоной отдыхает в Дубае. На личной страничке в Instagram ведущая проекта «Дом-2» поделилась свежим пляжным снимком. Возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова запечатлелась в сексапильном лифе от купальника и белых мини-шортиках.

Ксюша блеснула упругими гром-бедрами без грамма растяжек и целлюлита. Ко всему прочему, в лифе-бандо теледива не смогла скрыть пышную грудь. Поклонники тут же обратили внимания на то, что «сочные» прелести светской львицы едва ли помещались в бюстье и так и «норовили вырваться наружу».

«Вах, какая!», «Такие прелести не скрыть», «Очаровательная, загар бомбический», «До чего же хороша, залюбовались, да и ракурс отличный», «Оу! Смело», «Ни грамма лишнего веса, бедра ровные и даже целлюлитных бугров нет», «Шикарная», «Озноб пробрал от ваших прелестей», «Чудесная», — пишут фолловеры.

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