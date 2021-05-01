Бородина в юбке «Барби» с завышенной талией и топе-бюстье умело подчеркнула длину ног

Ведущая проекта «Дом-2» похвасталась снимком, который сделали для нее дочери - Маруся и Теона.

Ксения Бородина вместе с детьми отдыхает в Дубае. В своем микроблоге ведущая проекта «Дом-2» поделилась свежим снимком, позировав в гостинице. Примечательно, что этот отпускной снимок для звездной мамы сделали дочки — Маруся и Теона. В кадре светская львица позировала в юбке «Барби» с высокой посадкой и топе-бюстье. Изюминкой образа стали бежевые босоножки. Таким образом, теледива не только подчеркнула стройную талию, но и умело перевела внимание на длину ног, визуально став еще выше.

«Мои дочери лучшие фотографы!! Одна со светом стоит, другая снимает», — отметила Ксюша.

Примечательно, что снимок теледивы оценила и Виктория Лопырева. «Классный make up», — написала модель, восхитившись макияжем Ксении.

Напомним, что и сама Виктория много времени проводит в Дубае вместе с сыном Марком Лео. Муж манекенщицы Игорь Булатов навещает семью не часто, он занимает высокую должность и много работает. Своими проектами увлечена и Лопырева. Без дела красавица не сидит.

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