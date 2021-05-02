Напомнила Михримах султан: Пелин Карахан покрыла голову косынкой и босиком прогулялась по пляжу

На личной страничке в Instagram Пелин Карахан поделилась свежим пляжным снимком. Однако вместо купального костюма актриса из турецкого сериала «Великолепный век» примерила практичный и удобный наряд в стиле casual. Так, возлюбленная Бедри Гюнтая отдала предпочтение джинсам-бойфрендам и простой футболке оттенка корицы. Изюминкой образа стал один из самых трендовых аксессуаров весенне-летнего сезона 2021 года — и это косынка. Ну а кофту с цветочным принтом Пелин небрежно повязала на талию. Таким образом, лук актрисы получился мягким и расслабленным. По пляжу актриса прогулялась босиком, почувствовав теплые волны.

«Наша красавица Михримах султан», «Я так хотела, чтобы они с Малкочоглу были счастливы», «Самая яркая роль — это султанша Михримах», «Какая же она очаровательная, свет льется изнутри», «Так и сияет любовью», «Милашка», «Ой какой классный у нее платочек, прям по-турецки», «Скромняшка», — пишут фолловеры.

Напомним, что у Пелин Карахан есть двое сыновей от мужа Бедри Гюнтая. Актриса воспитывает активных и любознательных мальчишек: Али Демира и Джана Эюпа. Поклонники надеются, что Пелин подарит возлюбленному и красавицу-дочку, которая унаследует миловидную внешность своей мамы.

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