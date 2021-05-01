Еще стройнее: 72-летняя Пугачева в атласной юбке-трубе подчеркнула талию на фото с Зиверт

В свой день рождения Алла Пугачева стала гостей шоу «Музыкалити» вместе с популярной у молодежи певицей Зиверт. На одной из фанатских страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Instagram появился стоп-кадр из программы Максима Галкина. На снимке 72-летняя жена шоумена предстала вместе с Зиверт. Алла Пугачева примерила атласную юбку-трубу с широким поясом, визуально добавив, тем самым, стройности всей фигуре за счет правильно расставленных акцентов. К монохромному луку певица добавила беретку, которая стала той самой изюминкой, сделав аутфит Примадонны кокетливым и романтичным.

Зиверт позировала в скромном платье с модным воротничком «Клодин» и пышными мелкими кудрями. Обычно такую прическу делает себе Алла Борисовна. Жена Максима Галкина призналась, что ей очень нравятся песни Зиверт. Также она слушает Скриптонита — известный казахский музыкант.

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