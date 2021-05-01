В Тбилиси простились со звездой «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе

1 мая в Грузии простились с актером Кахи Кавсадзе, известным российскому зрителю по роли Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Церемония прощания прошла в Тбилиси, где артиста и похоронили — на Сабурталинском кладбище рядом с женой Бэллой Мирианашвили. Мужчина умер 27 апреля на 86-м году жизни.

Как передает ТАСС, проститься с актером в Тбилисский театр имени Шота Руставели пришли тысячи людей, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили и многие другие представители власти. Когда тело Кавсадзе выносили из театра, поклонники проводили его аплодисментами.

Известно, что мужчина скончался после продолжительной болезни. В конце ноября 2020 года его доставили в клинику с коронавирусом, но артист сумел выздороветь. В феврале 2021-го он был снова госпитализирован с двусторонней пневмонией, но на этот раз медики не смогли ему помочь.

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Добавим, что кроме долгого служения в театре Руставели мужчина снялся в советских кинокартинах «Он убивать не хотел», «Белое солнце пустыни», «Древо желания», «Девушка со швейной машинкой» и многих других. В 90-е и 2000-е годы он продолжал активно работать в кино. Его сын и дочь также стали актерами.

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