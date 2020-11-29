Звезда фильма «Белое солнце пустыни» экстренно госпитализирован с коронавирусом

Врачи делают все возможное, чтобы поставить Каху Кавсадзе на ноги.

85-летний грузинский артист Кахи Кавсадзе попал в больницу с коронавирусом. Как сообщается, Covid-19 заразилась вся семья актера. Правда, он единственный, кого блыло решено поместить под постоянное наблюдение специалистов.

Врачи клиники, в которой находится Кахи Кавсадзе, делают все возможное, чтобы тот как можно скорее выздоровел.

«Все поддается контролю, нет ничего чрезвычайного», — рассказал Имери Кавсадзе, родной брат попавшего в больницу артиста информационному агентству «РИА Новости».

Мужчина опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию, что Кахи Кавкадзе находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, Кахи Кавкадзе стал широко известен после того, как воплотил на экране Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни». Запомнился он своими ролями в картинах «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо» и других. Сейчас Кахи Кавкадзе является ведущим артистом Тбилисского Академического театра имени Шота Руставели. Актера называют живой легендой Грузии.

Смотрите также