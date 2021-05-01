«Вы своим детям такое показываете?»: как отреагировали зрители на новый клип Киркорова

30 апреля вышел совместный клип Филиппа Киркорова и певицы Maruv на песню Komilfo. Как и во многих последних работах «короля российской эстрады» музыкальных ролик оказался полон провокационных моментов. Сам артист, которому в этот день исполнилось 54 года, сыграл пациента психиатрической больницы, а его молодая коллега предстала в образе сексапильной медсестры. В показанной зрителям лечебнице содержится множество фриков и экстравагантно наряженных личностей. И на фоне всего этого эпатажа главные исполнители открыто ругаются матом.

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1 мая Киркоров спросил у своих подписчиков в Instagram, понравился ли им его новый клип. Многие комментаторы, в том числе и Яна Рудковская с мужем, положительно оценили ролик, но нашлось немало и тех, кто откровенно раскритиковал релиз.

«Какой же бред! Маты… Жесть… Вы своим детям такое показываете?», «Просто жесть… Мерзкие впечатления остались…», «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал», «Вы как с клипа Леди Гаги 10-летней давности сюжет взяли, это уже было», «Мат совершенно лишний. Наверно, поэты перевелись в этом столетии», «Пошлятина, дурдом в реале», «Просто какой-то ужас, и люди этим восхищаются, пали ниже плинтуса», «Интересно мнение Аллы-Виктории и Мартина узнать…» — такие комментарии можно встретить под постом у Филиппа.

Те же, кому клип понравился, отмечают его яркость, сумасшествие и стиль.

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