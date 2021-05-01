«Такой вкусный, такой сладкий, такой классный!»: Киркоров в день рождения отведал десерт в виде Баскова

30 апреля свой день рождения отмечал Филипп Киркоров. В соцсетях артисту летели самые теплые, яркие и искренние поздравления и пожелания. Оригинально поздравил музыканта и Николай Басков. Он передал на шоу «Вечерний Ургант» торт в виде себя.

Филипп Киркоров вместе с певицей Maruv, урожденной Анной Корсун, пришел в гости к Урганту. И первым делом телеведущий передал подарок имениннику от натурального блондина. Торс с Басковым и цифрой 58 пришелся Киркорову и по душе, и по вкусу.

«Я понял, на что Коля намекает. У него в этом году юбилей. И будет большой концерт, где все будут петь его песни, и мы с ним споем», — объяснил поступок друга именинник.

Когда Киркорову вручили нож, он замешкался. «Не-не, у меня рука не поднимется», — признался артист.

Тогда Корсун взяла инициативу в свои руки и предложила отрезать для Киркорова лакомый кусочек. «Вырезаем Коленьке сердечко», — вонзила прибор в торт певица.

«Попробуй, вкусный Басков? Расскажи!», — попросил после дегустации Ургант.

«Он очень вкусный! Он такой вкусный, такой сладкий, такой классный, главное, что не приторный! Он настоящий!», — поделился Киркоров.

Ургант предложил угостить Басковым всех зрителей в студии. И Киркоров согласился. Но сладкую голову с десерта прихватил с собой.

Смотрите также