«Контракт продлевать не стали»: Плющенко объявил об уходе Трусовой из его команды

Долгое время ходили упорные слухи о желании Александры Трусовой вернуться под крыло Этери Тутберидзе. Напомним, в прошлом году она перебралась в команду Евгения Плющенко и даже поселилась в домике на территории его Академии. В первый день последнего месяца весны стало известно, что эти разговоры имели под собой фактическое основание. Муж Яны Рудковской объявил о разрыве деловых связей с ней в личном блоге.

«1 мая наш контракт закончился и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится ее спортивная карьера в будущем знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой!» — написал Плющенко в Instagram.

Он подчеркнул, что по условиям соглашения они не раскрывают причину расставания, однако не исключил, что спустя какое-то время расскажет об этом широкой публике. Также спортсмен заметил, что от них фигуристка уходит не просто так, а с приличным счетом на банковской карте, а также со статусом бронзового призера чемпионата мира. Он выразил надежду, что Саше не придется впоследствии давать многочисленные унизительные интервью «с элементами раскаяния».

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