«Здесь хорошо»: Трусова объяснила, почему предпочитает жить в «домике Плющенко», а не с родителями

Бронзовый призер чемпионата мира в шведском Стокгольме Александра Трусова в эфире телеканала «Дождь» объяснила, почему живет в «домике Плющенко» на территории его Академии, а не с родителями в их особняке. Надо заметить, что часто у нее в новом жилье останавливается мама.

«Здесь хорошо, за городом, мне очень нравится. Во время карантина мы переехали жить в свой дом, жили там весь карантин. До большого дома, в котором я живу с семьей, ехать 1 час и 15 минут отсюда. А здесь на территории Евгения Викторовича есть мой домик, где я живу неделю». Александра Трусова

Как отметила Александра Трусова, на машине до тренировочного зала ей добираться из дома родителей час 15 минут. Потом столько же времени надо потратиться, чтобы доехать обратно. Сейчас она экономит массу времени, не забывая и об учебе.

Напомним, что Александра Трусова в прошлом году перебралась из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. В последнее время ходили слухи, якобы она может вернуться обратно, но дальше обычных сплетен дело не пошло.

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