«Вскрывающий диалог»: Рита Дакота призналась, что услышала от дочери самые главные слова

В одной из последних публикаций личной страницы исполнительницы Риты Дакоты появился свежий снимок дочери знаменитости с ярким гримом на лице.

Бывшая жена певца Влада Соколовского призналась, что Мия стала совсем большой. Это отражается не только внешне, но в речи девочки.

Рита рассказала, что недавно малышка сильно удивила ее. Вместе с Мией Дакота наслаждалась морскими пейзажами, как вдруг девочка обратилась к маме со словами:

«Мама, я очень счастлива».

Дакота стала расспрашивать дочь:

«Я улыбнулась ей в ответ и сказала: «Как здорово. А почему ты счастлива, милая?». Тогда она посмотрела совсем взрослым взглядом куда-то глубже моих глаз и серьезно сказала «Потому что у тебя очень интересная прекрасная жизнь, а я твоя дочь и ты меня везде берешь»».

Рита добавила, что в этот момент у дочери Соколовского был очень выразительный и мудрый взгляд. Через несколько минут девочка снова дурачилась и бегала за стаей птиц. Однако Рита навсегда запомнила этот волшебный миг.

«Мощный, вскрывающий диалог, в очередной раз так явственно показавший мне, как тесно ребенок связан с божественным, пока он еще маленький и пока «не забыл»», — призналась Дакота.

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