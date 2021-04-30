«Зависит от ракурса»: Мария Кожевникова оправдалась за неудачные кадры и лишний вес на фото

Актриса Мария Кожевникова ответила на обвинения в свой адрес. Знаменитость подчеркнула, что довольна своей фигурой. Однако камера может прибавить пару лишних килограммов.

На своей личной страничке Кожевникова разместила видео с красной дорожки церемонии закрытия ММКФ. Актриса еще раз показала наряд, который стал поводом для негативных комментариев среди поклонников артистки.

Напомним, Мария выбрала для 43-го международного кинофестиваля двухцветное платье в пол. Примечательно, что наряд знаменитости, по словам фанатов актрисы, был не совсем удачным. А некоторые зрители Кожевниковой и вовсе называли многодетную мамочку располневшей.

«Видео и фото зависят от ракурса, ну и, конечно, от создателя! В одну и ту же секунду разные люди снимают по-разному. Раскрою секрет: некоторые СМИ специально делают кадры похуже, чтобы вызвать резонанс и интерес», — заявила Мария.

Также Кожевникова призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем, которые могли отразиться на ее внешнем виде:

«На данный у меня есть гормональный сбой, связанный с щитовидкой. Но даже при +7 кг я ощущаю себя красивой и готова к хейту».

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