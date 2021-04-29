Располневшая Кожевникова блистала на красной дорожке в двухцветном платье

Красная дорожка кинофестиваля — прекрасный звездный способ, чтобы показать свою форму и вкус. Актриса Мария Кожевникова — завсегдатай подобных мероприятий. И каждый ее выход в свет обычно бурно обсуждают, благодаря нестандартным нарядам.

На закрытии Московского кинофестиваля звезда «Универа» прошлась по красной дорожке в двухцветном платье в пол. Верх наряда был выполнен из изумрудного оттенка ткани, а пышная юбка в пол — из фиолетового. Образ она завершила жемчужным украшением.

Лучшим фильмом Московского международного кинофестиваля стала картина румынского режиссера «#засранка». Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» (Германия). Приз за лучшую женскую роль получила румынка Андрея Грэмоштяну («#засранка»), а за мужскую — иранец Сохейл Гханнадан («Сын»).

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