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Располневшая Кожевникова блистала на красной дорожке в двухцветном платье

В Москве завершился 43-й международный кинофестиваль.

Располневшая Кожевникова блистала на красной дорожке в двухцветном платье
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Красная дорожка кинофестиваля — прекрасный звездный способ, чтобы показать свою форму и вкус. Актриса Мария Кожевникова — завсегдатай подобных мероприятий. И каждый ее выход в свет обычно бурно обсуждают, благодаря нестандартным нарядам.

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова. Фото: teleprogramma.pro

На  закрытии Московского кинофестиваля звезда «Универа» прошлась по красной дорожке в двухцветном платье в пол. Верх наряда был выполнен из изумрудного оттенка ткани, а пышная юбка в пол — из фиолетового. Образ она завершила жемчужным украшением.

Лучшим фильмом Московского международного кинофестиваля стала картина румынского режиссера «#засранка». Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» (Германия). Приз за лучшую женскую роль получила румынка Андрея Грэмоштяну («#засранка»), а за мужскую — иранец Сохейл Гханнадан («Сын»).

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