«Тут же стала писать про одутловатое лицо»: Собчак оправдалась за правдивое фото без макияжа и в халатике

Телеведущая с юмором подметила, что некоторые искренне считают, что она якобы попала в рехаб.

Ксения Собчак ответила н хейт поклонников в Instagram и домыслы журналистов, посмеявшись над слухами о том, что она якобы попала в рехаб. Также, судя по всему, знаменитость очень задели комментарии про «одутловатое лицо».

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Именно это словосочетание жена театрального режиссера Константина Богомолова использовала в своей отповеди в микроблоге. Ксюша поставила всех фанатов на место, заявив, что заботится о своем здоровье.

Так, Собчак не только оправдалась за правдивое фото без макияжа и в банном халатике, но и дала понять, что не видит ничего постыдного в том, что она пошла на детокс и оздоровление.

«Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью. Сдавать анализы, консультироваться с врачами — нужно не тогда, когда заболел, а желательно до. В этом секрет долголетия и хорошего самочувствия. И рехабы тут ни при чем. Конечно, здесь можно сделать и косметические процедуры, но в первую очередь сюда прилетают именно с целью серьезного детокса и оздоровления. Ради этого в Швейцарию прилетела и я», — ответила на хейт и насмешки в свой адрес Ксения.

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