«Платон уже по пояс!»: Собчак с подросшим сыном от Виторгана позировала на фоне сугробов

39-летняя телеведущая, блогер Ксения Собчак воспитывает сына от первого брака с актером Максимом Виторганом, четырехлетнего Платона. Его звездная мама показывает нечасто. А потому на редких снимках наиболее заметно, как сильно подрос наследник.

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На новом кадре Собчак позирует с сыном на фоне заснеженных пейзажей. «Удача сопутствует смелым!» — написала по латыни телеведущая. Подписчики, комментируя фото, не смогли не отметить, какой уже большой сынок у светской львицы.

«Платон растет не по дням, а по часам — скоро маму догонит», «Какой взрослый сын у Ксении Анатольевны! Множества вам приятных приятностей!», «Как Платон вытянулся, ножки худенькие», «Платон очень похож на дедушку», «Господи, Платон вам уже по пояс! Вот это вырос», «Сын у Ксении не по годам выглядит очень умным, взрослым», «Какой высокий!» — пишут фолловеры.

Напомним, что с отцом Платона Ксения разошлась в 2019 году, хотя вместе они не жили с 2018 года. Сейчас Собчак замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым, свадьбу с которым паре припоминают до сих пор.

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