Томное утро звезды: Брежнева показала себя в постели, завернувшись в одно лишь одеяло

Вера Брежнева недавно попробовала себя в роли ведущей программы «Орел и решка» телеканала ««Пятница». Звезда показала красоты Барселоны вместе с Веркой Сердючкой. Блондинка призналась, что давно с таким удовольствием не путешествовала. Однако после приятной работы она решила сделать небольшую паузу и остановилась в пятизвездочном отеле Кипра.

больше по теме Какую юбку рекомендовала Хромченко женщинам с кривыми ногами и полными щиколотками Модный наряд визуально скрашивает недостатки.

Сейчас артистка наслаждается безмятежным отдыхом у Средиземного моря и роскошными видами из своего отеля. В личном блоге она показала, как они выглядят. На выложенном в Instagram видео Вера предстает с утра без макияжа и укладки, завернувшись в одно лишь одеяло.

«Просто обожаю номера с видом», — говорит она в кадре.

Зрелище, которое продемонстрировала Брежнева, действительно может впечатлить, ведь гостиница располагается прямо на побережье. Кроме того, в отеле есть фирменный спа-салон, рестораны, которыми руководят удостоенные звезды «Мишлен» шеф-повара, бар на крыше, большой бальный зал для особых случаев, пейзажный бассейн.

Смотрите также