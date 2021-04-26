Удобно и модно: Брежнева в безразмерных джоггерах и лонгсливе оверсайз прогулялась по Барселоне

Вера Брежнева попробовала свои силы в качестве ведущей программы «Орел и решка» телеканала «Пятница». Звезда отметилась в Барселоне, признавшись, что никогда в ее жизни не было столь удачно путешествия. И это при том, что ей согласно жребию, достался бюджетный отдых, а вот ее соведущей Верке Сердючке — «золотая карта».

«Я люблю путешествовать, делаю это всегда в комфортной одежде и обуви! И не перестаю радоваться возможностям, открытиям, местам, людям! Поэтому и Барселону для себя открыла заново!» — рассказала о своем путешествии Вера.

На прогулку по испанским улочкам Вера примерила комплект оверсайз, который состоял из лонгслива и джоггеров. Звезда остановила свой выбор на сером оттенке, который в этом году считается наряду с разбеленно-желтым, по заявлению института цвета Pantone, одним из самых актуальных. Образ блондинка дополнила трендовой панамой черного тона и серо-белыми кроссовками.

Смотрите также