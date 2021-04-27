«Надо экспериментировать!»: Гагарина вышла на сцену в ярко-желтом худи и джоггерах

Многие знаменитости облюбовали трикотажные костюмы за их комфорт и универсальность. Певица Ольга Бузова, например, предпочитает свободные худи и джоггеры как наряд для поездок и перелетов.

Наташа Королева примерила зеленый комплект для съемок – она обыграла образ в молодежном стиле, дополнив аутфит косичками из канекалона.

больше по теме Модный комфорт: Королева вслед за Бузовой предстала в трикотажном худи и джоггерах Певица дополнила образ косичками из канекалона.

А Полина Гагарина пошла еще дальше и облачилась в трикотажный костюм ярко-желтого цвета для выхода на сцену. Певица сообщила поклонникам в микроблоге: «Надо экспериментировать!».

Правда, расслабленный наряд, который Гагарина дополнила босоножками на шпильке, певица выгуляла на саундчеке, без зрителей в зале. А на концерт уже перевоплотилась в блистательную диву.

Смотрите также