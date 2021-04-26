«Бывают дни, когда я позволяю себе плакать»: дочь Заворотнюк призналась, что плохо справляется с тяжелой ситуацией

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже два года лечится от тяжелого заболевания. Рядом с актрисой семья, которая ее очень поддерживает.

Дочь артистки Анна Заворотнюк вернулась из США, где живет, чтобы ухаживать за больной мамой. Несмотря на сложную обстановку, Анна старается сохранять оптимизм и на своей страничке в Instagram транслирует только оптимизм, чем вводит в заблуждение подписчиков. Те считают, что девушке все легко дается, и каким-то образом она умеет быть веселой и беззаботной.

Но оказалось, что все это далеко не так. Во время интерактива с подписчиками Анна Заворотнюк рассказала, как, на самом деле, она поддерживает себя эмоционально. Одна из поклонниц обратилась к модели за советом, как быть позитивной в трудной ситуации.

«В реальной жизни мне далеко не так легко это дается. Мне помогает психолог, препараты. Иногда бывают дни, когда я позволяю себе плакать. От этого тоже становится немного легче. Но в целом, я со своим эмоциональным состоянием далеко не тот человек, который может дать такой совет, который бы помог, если очень тяжело. Надеюсь, что скоро я справлюсь», — написала Анна Заворотнюк.

Смотрите также: