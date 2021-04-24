«Оставляем или сдаем?»: Анна Заворотнюк показала, что покупает в магазине одежды

В Stories личного профиля дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны появилась подборка фэшн-решений для весенних и летних прогулок.

Девушка рассказала, что любит базовые вещи бюджетного сегмента. В массмаркете Анна взяла несколько вещей и составила аутфиты.

Первым вариантом Заворотнюк стал наряд в стиле «тотальный розовый». Знаменитость надела пиджак оверсайзного кроя и юбку цвета фуксии. К ним Анна добавила белую хлопковую футболку и массивную цепь под золото. В качестве обуви на девушке были ярко-розовые мюли на небольшом каблучке.

«Оставляем или сдаем?», — поинтересовалась у своих поклонников Заворотнюк.

Второй образ состоял из той же кипенно белой футболки, розового вязаного топа на бретелях, светлых джинсовых брюк прямого кроя, розовых мюли и персиковых очков с овальной оправой.

Эти же очки Анна оставила для третьего образа. К ним Заворотнюк подобрала молочные сапоги-казаки с острым носом, юбку длины миди в красно-белую клетку и зеленую жилетку из пряжи.

А последним нарядом, который полюбился Анне, стало двухцветное платье с разрезом

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